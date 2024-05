Auf die Herausforderungen von Menschen mit Multipler Sklerose hinweise und ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen: Das sind die Ziele eines Flashmobs, zu dem die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Rheinland-Pfalz (DMSG RLP) am Samstag, 25. Mai (11 Uhr) vor dem Speyerer Dom einlädt. Dabei werde unter dem Motto: „geMeinSam – nicht allein mit Multipler Sklerose“ getanzt. Auch spontan könnten sich Zuschauer anschließen. Die DMSG RLP will laut eigener Mitteilung ein Bewusstsein für die Erkrankung schaffen. Zudem sei der Flashmob „eine einzigartige Gelegenheit für Mitglieder der DMSG-Gruppen aus dem Raum Vorder- und Südpfalz, sich persönlich kennenzulernen und ihre Erfahrungen auszutauschen“. Für die Choreografie sei die Tanzpädagogin Corinna Oosterveen aus Muttersatdt gewonnen worden. Sie arbeite und tanze immer wieder mit Menschen mit Einschränkungen und habe „von der ersten Minute an auch skeptische Teilnehmer überzeugen“ können.