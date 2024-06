Noch bis Sonntag ankert das Wissenschaftsschiff MS Experimenta im Speyerer Rheinhafen. Auf seiner Deutschland-Tour legt das Schiff, das von der Experimenta gGmbH (Heilbronn) betrieben wird, in rund 20 Häfen entlang des Rheins, des Mains und des Neckars an. In Speyer kommt das Motto „Du bist Wissenschaft. Du schaffst Wissen“ besonders gut an.

Am schwülen Donnerstagnachmittag sind auffällig viele Gruppen von Kindern und Erwachsenen auf dem Weg zum Rheinhafen. Schon von Weitem ist das 105 Meter lange, rot-schwarze Schiff gut zu erkennen.