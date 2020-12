Wegen Gasgeruchs im Haus haben Anwohner in der Mozartstraße am Freitag. 1. Weihnachtsfeiertag, die Feuerwehr alarmiert. Vier Personen erwarteten die Wehr vor dem Haus und wiesen die Kräfte ein. „Im Keller sowie im Erdgeschoss war deutlich der Geruch nach Erdgas wahrnehmbar“, heißt es im Bericht der Wehr am Samstag. Der Angriffstrupp hat demnach den Haupthahn abgestellt und erste Messungen durchgeführt. Weitere Spezialisten, unter anderem von der Rufbereitschaft der Stadtwerke, haben dann genauer nachgemessen. Ergebnis: eine leicht erhöhte Gaskonzentration im Haus, aber sehr weit unter der unteren Explosionsgrenze von Erdgas, teilt die Wehr mit. Das Haus wurde belüftet. Dabei waren auch Belüftungsgeräte für die Obergeschosse eingesetzt. Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen an die Stadtwerke übergeben. Die Wehr war mit 19 Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort.