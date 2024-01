Happy Birthday, Amadeus! Chorserenade zu Wolfgang Amadeus Mozarts 268. Geburtstag: Die Abendmusik am 27. Januar hat beim Mozartchor Tradition. Seit genau 20 Jahren lädt er seine Freunde und alle, die es werden wollen, zu einer kurzweiligen musikalischen Geburtstagsfeier für seinen Namensgeber Wolfgang Amadeus Mozart in den Historischen Ratssaal der Stadt Speyer ein. Beginn ist 18 Uhr.So auch heuer wieder. Dann ist es 268 Jahre her, dass der Welt dieses musikalische Genie geschenkt wurde. Dieses Jahr gibt neben Mozart Volkslieder und Klaviermusik. Gesungen werden Chorsätze von Heinrich Isaak, Silcher und Brahms über Engelbert Humperdinck und Jakob Christ bis zu Helmut Barbe, Hansruedi Willisegger und Gunther Martin Göttsche. Auch das Publikum darf bei einigen Stücken wieder kräftig mitsingen. Und mit einem Glas Sekt können alle Besucher am Ende auf das Geburtstagskind anstoßen. Der Eintritt ist frei, es wird aber am Ausgang um eine Spende gebeten.