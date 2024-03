Wenn am Sonntag in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche das Stabat Mater von Karl Jenkins erklingt, dann werden damit musikalisch in mehrfacher Hinsicht Brücken gebaut.

Das im Bild der Maria unter dem Kreuz thematisierte Leid ist – leider – oft das Einzige, was Menschen angesichts der trennenden Konflikte in der Welt vereint. Karl Jenkins will mit seinem Werk eine „Botschaft von Zusammengehörigkeit, Einheit, Liebe und Frieden“ senden.

Am deutlichsten manifestiert sich das neben der Synthese unterschiedlicher Musikstile in der von Karl Jenkins verwendeten Vielfalt der Sprachen: Neben Latein als der Originalsprache des mittelalterlichen Stabat Mater gibt er mit Griechisch, Hebräisch, Aramäisch und Arabisch den Alltagssprachen der Antike ebenso Raum wie der heutigen Weltsprache Englisch.

Über Religionsgrenzen hinweg

Wenn etwa Maria – oder Maryam – auf Arabisch angerufen wird, so können sich darin nicht nur orientalische Christen wiederfinden. Denn auch im Islam hat die Mutter Jesu eine herausgehobene Rolle inne und kann daher gut als „Brückenfigur“ gesehen werden, wie eine islamisch-katholische theologische Studie 2021 gezeigt hat. Und wenn Jenkins auch einige Verse des islamischen Mystikers und Dichters Rumi aus dem 13. Jahrhundert in seinem Werk vertont, dann spürt man die Übereinstimmung fundamentaler menschlicher Empfindungen über Religionsgrenzen hinweg.

In allererster Linie aber bietet Jenkins mit seinem Stabat Mater mitreißende Musik. In dem Konzert wird auch Andreas Hammerschmidts „Vom Leiden Christi“ zu hören sein.

Der Dirigent ist Dieter Hauß. Das Konzert mit dem Mozartchor Speyer, der Mezzosopranistin Basak Ceber und der Kammerphilharmonie Mannheim beginnt am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr. Einlass ist um 16.15 Uhr.

Info

Eintrittskarten gibt es bei Reservix und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen, beim RHEINPFALZ-Ticket-Service (mit Ermäßigung für RHEINPFALZ-Card-Inhaber), beim Capella Verlag Speyer sowie an der Abendkasse.