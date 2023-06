„Die Jahreszeiten“, Haydns Oratorium, erklingt am Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr, in der Stadthalle Speyer. Es singt der Mozartchor Speyer, es spielt das Heidelberger Kantatenorchester. Dirigent ist Dieter Hauß. Hanna Ramminger, Sopran, Mark Adler, Tenor, und Michael Roman, Bariton, sind die Solisten. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro (für RHEINPFALZ-Card-Besitzer 22,50 Euro), eventuell mit Gebühren dazu, an der Abendkasse 30 Euro, Schüler 15 Euro. Vorverkauf ist bei Reservix, beim RHEINPFALZ-Ticketservice und beim Capella-Verlag Speyer. Ein Konzert in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Speyer.