Der Mozartchor Speyer führt Joseph Haydns Oratorium „Die Jahreszeiten“ am 16. Juli in der Speyerer Stadthalle auf. Dieter Hauß dirigiert das populäre Stück.

Einen Klassiker der Oratorienliteratur präsentiert der Mozartchor Speyer am Sonntag, 16. Juli, um 17 Uhr in der Stadthalle Speyer. „Die Jahreszeiten“ von Joseph Haydn ist ein überaus abwechslungsreiches weltliches Oratorium, das die Zuhörer – manchmal dramatisch, manchmal augenzwinkernd und immer mit viel Lautmalerei – durch den Jahreslauf einer bäuerlichen Gesellschaft führt.

Zusammen mit der „Schöpfung“ gehören die „Jahreszeiten“ zu den berühmtesten abendfüllenden Werken Haydns. Diese beiden späten Oratorien stehen zudem in enger geistiger Verbindung zueinander: Führt die „Schöpfung“ das Werden der Welt im Ablauf des Genesis-Berichtes vor Augen, so geht es in den „Jahreszeiten“ um die Existenz der Welt im Ablauf des Jahres, um die „Anwendung“ der sinnhaft eingerichteten Schöpfung auf das wirkliche Leben der Menschen im zyklischen Werden und Vergehen der Natur.

Gewiss klingen die bisweilen sehr idealisierende Sicht des Großstädters auf das Landleben und der Zeitgeschmack der Texte unseren heutigen Ohren mitunter naiv. Dessen ungeachtet genießen die ideenreichen musikalischen Illustrationen der bäuerlichen Szenen und der verschiedenen Witterungszustände nach wie vor große Popularität. Man denke nur an die eindrückliche Gewitterszene, die Jagd- und Trinkchöre oder das Spinnerlied, in dem das schnurrende Spinnrad musikalisch zu Leben erweckt wird.

Landleben und göttliche Ordnung

Zugleich stehen solch kraftvoll-bodenständig illustrierende Teile neben geistlichen Chören und Arien, die erkennen lassen, dass das ländliche Leben des 18. Jahrhunderts noch klar im Rahmen der göttlichen Ordnung gedeutet wurde. Insofern ist die Bezeichnung als „weltliches Oratorium“ – was ja eigentlich einen gewissen Widerspruch in sich trägt – hier durchaus zutreffend.

„Die Jahreszeiten“ sind Haydns letztes großes Werk. Danach hat er fast nichts mehr komponiert. Hier aber zeigt er noch einmal seine musikalische und kompositorische Meisterschaft und hinterlässt mit den Jahreszeiten eines der zentralen Werke der klassischen Chorsinfonik.

Mit dem Mozartchor musizieren Michael Roman als Pächter Simon (Bariton), Hanna Ramminger als dessen Tochter Hanne (Sopran) und Mark Adler als Jungbauer Lukas (Tenor) sowie das Heidelberger Kantatenorchester. Dirigent ist Dieter Hauß.

Info

Karten bei den bekannten Vorverkaufsstellen über Reservix, beim Rheinpfalz-Ticketservice und beim Capella Verlag Speyer.