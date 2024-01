Happy Birthday, Amadeus! Der Mozartchor Speyer singt am 27. Januar in seiner Chorserenade zu Wolfgang Amadeus Mozarts 268. Geburtstag. Am 10. März führt er dann das Stabat mater von Karl Jenkins auf.

Die Abendmusik am 27. Januar hat beim Mozartchor Speyer Tradition. Seit genau 20 Jahren lädt er seine Freunde und alle, die es werden wollen, zu einer kurzweiligen musikalischen Geburtstagsfeier für seinen Namensgeber Wolfgang Amadeus Mozart in den Historischen Ratssaal der Stadt Speyer ein. So auch wieder im Jahr 2024. Dann ist es 268 Jahre her, dass der Welt dieses musikalische Genie geschenkt wurde.

Dass dabei Mozart nicht unbedingt nur mit Mozarts Musik gefeiert wird, gehört auch zur Tradition. Dieses Jahr gibt es am Samstag, 27. Januar, um 18 Uhr im Historischen Ratssaal mehrstimmige Volkslieder a cappella und Klaviermusik zu hören. Wobei sich unter die Volkslieder wie „Das Lieben bringt groß Freud“ oder „Wenn alle Brünnlein fließen“ auch alte Weisen mischen, wie etwa „Ich fahr dahin“ aus dem Lochamer Liederbuch von 1450 oder „Kume, kum, Geselle min“ aus einer Blaubeurener Klosterhandschrift des 13. Jahrhunderts. Die Komponisten der Chorsätze reichen von Heinrich Isaak den klassischen Romantikern Silcher und Brahms über Engelbert Humperdinck und Jakob Christ bis in die Gegenwart zu Helmut Barbe, Hansruedi Willisegger und Gunther Martin Göttsche, der zu einem heißen Ritt über den Regensburger Donaustrudel einlädt.

Einladung zum Mitsingen

Auch das Publikum darf bei einigen Stücken wieder kräftig mitsingen. Es soll ja schließlich eine Feier für alle sein. Und mit einem Glas Sekt können alle Besucher am Ende auf das Geburtstagskind anstoßen. Der Eintritt ist frei, es wird aber am Ausgang um eine Spende gebeten.

In einem großen Konzert führt der Mozartchor Speyer am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche das Stabat Mater von Karl Jenkins zu dessen 80. Geburtstag auf. Der 1944 in Wales geborene Karl Jenkins zählt weltweit zu den produktivsten und meistaufgeführten Komponisten im Bereich Klassik-Crossover-Weltmusik. Bekannt wurde er vor allem durch sein Musikprojekt Adiemus, mit dem er seit Mitte der 1990er-Jahre seinen ganz eigenen Stil entwickelte. Darin vereint er Musik- und Gesangstraditionen aus den verschiedenen Erdteilen und Zeitaltern zu einer neuen und doch in sich schlüssigen harmonischen Musik. Es handelt sich dabei um die zeitgenössische Adaption eines mittelalterlichen Meditationsgebetes über den Schmerz Marias unter dem Kreuz.

Stabat mater entgrenzt

Das Stabat Mater wurde am 15. März 2008 in der Kathedrale von Liverpool uraufgeführt. Ähnlich wie bei Adiemus kombiniert Jenkins dabei klassische westeuropäische Kompositionstechniken mit der Tradition anderer Kulturen, hier insbesondere mit Musik und Gesang des Nahen und Mittleren Ostens. Den lateinischen Originaltext ergänzt er mit Passagen in Arabisch, alt-Aramäisch, Hebräisch und Griechisch. Das sind praktisch alle im Umfeld des historischen Jesus gesprochenen Sprachen. Dazu kommen noch Teile in Englisch. Das traditionelle Stabat mater wird so gleichsam entgrenzt. Im Schmerz der Mutter Jesu unter dem Kreuz kristallisiert sich das Leid der bedrängten Menschen allerorts und aller Epochen in einer von Unrecht, Gewalt und Krieg zerrissenen Welt. Das individuelle Leid Marias wird zum eindrücklich erfahrbaren Sinnbild für den Schmerz aller Menschen um ihre Söhne, Töchter, Schwestern und Brüder, die eines gewaltsamen Todes sterben. Gerade mit Blick auf das Land Jesu, Israel und Palästina, ist das heute so erschreckend aktuell wie selten zuvor.

Die Speyerer Aufführung realisiert der Mozartchor zusammen mit der Kammerphilharmonie Mannheim und der Mezzosopranistin Basak Ceber. Die in der Türkei aufgewachsene Opernsängerin singt sowohl die klassischen als auch die orientalischen Partien des Stabat Mater. Bei dem Passionskonzert wird außerdem die kurze Chorkantate „Vom Leiden Christi des im 17. Jahrhundert in Freiberg und Zittau wirkenden lutherischen Kirchenmusikers Andreas Hammerschmidt zu hören sein.

Info

Der Vorverkauf hat jetzt begonnen. Eintrittskarten gibt es ab sofort bei Reservix und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen, beim RHEINPFALZ-Ticket-Service (mit Ermäßigung für Inhaber der RHEINPFALZ-Card) sowie demnächst beim Capella Verlag Speyer.

Nähere Informationen unter www.mozartchor-speyer.de.