Viele Punkte sind das Ziel des Teams Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer (Passau/Speyer) an diesem Wochenende bei der ADAC-Rallye Mittelrhein, einem Lauf zur deutschen Meisterschaft. Denn das Unterfangen, die Wertung der zweiradangetriebenen Fahrzeuge zu gewinnen, ist noch nicht vom Tisch.

Vorentscheidung möglich

„Nur wer punktet, hat noch eine Chance zum Titelgewinn“, erklärt Kiefer. Nach ihrem Pech bei der ADAC-Actronics-Rallye in Sulingen mit dem Material soll es diesmal im Ford Fiesta problemlos laufen, um die volle Punktzahl einzufahren. Bei der Rallye ab Freitag rund um Eifel und Mosel mit dem Rallyezentrum im Industriepark in Föhren kann eine Vorentscheidung fallen.

„Denn es ist der dritte von nur fünf Läufen, und es gibt in dieser Saison kein Streichergebnis“, so die in Speyer tätige Lehrerin.