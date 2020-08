Überzeugt hat Leon Hauschild (Schwegenheim) beim Auftakt zum Rookies-Kart-Cup des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) in Uchtelfangen (Saarland). In allen vier Rennen über jeweils 17 Runden auf dem 716 Meter langen Saarlandring holte sich Hauschild den Sieg in der Klasse der Acht- bis Zehnjährigen.

Damit führt er mit 100 Punkten die Meisterschaft vor Adrian Toni Bürger (Euskirchen, 61) an: „Ich freue mich, dass ich meiner Favoritenrolle gerecht werden konnte, und es hat mir sichtlich Spaß bereitet, im Rennwettbewerb mit der Konkurrenz zu stehen“, resümierte Favorit Hauschild am Ende der zweitägigen Veranstaltung. Weiter geht es im September an gleicher Stelle.