Die 1200 Meter lange Strecke südlich des Gardasees in Lonato war am Wochenende Schauplatz einiger Rennen. Gestärkt von den guten Resultaten der Trofeo Primavera an selber Stelle stellte sich Niklas Cassarino den Herausforderungen in der WSK Euro Series. Und hatte viel Pech.

Auf dem South Garda Karting Circuit startete das hochkarätige Championat mit insgesamt über 270 Fahrern in die neue Saison. 76 davon gingen in der Mini-Kategorie auf die Reise – darunter auch der Mechtersheimer. Im Zeittraining hing er als 64. noch etwas hinter seinen Erwartungen zurück. „Die Leistungsdichte an diesem Wochenende ist unglaublich hoch. Ich hätte nur unwesentlich schneller sein müssen, um im Ergebnis des Qualifyings einige Plätze weiter vorne zu stehen“, kommentierte Cassarino seine Performance.

In den Heats hatte es der Schützling der CV Junior Academy im Verfolgerfeld daraufhin nicht einfach. Dennoch fuhr Cassarino fünf gute Vorläufe und verbesserte sich auf Rang 54 in der Zwischenwertung. Aber im nächsten Rennen wollte er mehr. Vom Ende des Feldes kämpfte sich das Nachwuchstalent auf regennasser Fahrbahn nach vorne und rangierte zum Ende des Prefinales auf Position 15. Eine Kollision mit einem Kontrahenten bedeute jedoch kurz vor der Zielflagge ein vorzeitiges Ende, womit alle Chancen auf den sicheren Finaleinzug zunichte waren. „In zwei Wochen werde ich beim Finale der WSK Super Master Series nochmals in Lonato die Gelegenheit haben, mein Können unter Beweis zu stellen“, blickte der junge Fahrer bereits wieder nach vorn.