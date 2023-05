Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Jugend-Kart-Slalom stieg Benjamin Theuer in den Motorsport ein. Derzeit ist der Kart-Slalom-Fahrer aus Speyer erfolgreich und wartet sehnsüchtig auf die Eröffnung der neuen Saison. In der will der junge Pilot zudem sein fahrerisches Können im Slalom-Youngster-Cup unter Beweis stellen.

Längerfristig möchte er sich einen Traum erfüllen. Den Einstieg in den Rallyesport als Fahrer. In der Familie war Motorsport bis ins Jahr 2012 kein Thema. Dann erfuhr Benjamin Theuer von