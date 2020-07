Niklas Cassarino (9), Kart-Talent aus Mechtersheim, plant in den nächsten Monaten 16 Rennen in verschiedenen Meisterschaften. Los geht“s schon am Wochenende mit der RMC-Clubsportserie in Belleben (Sachsen-Anhalt). Dann greift Niklas in der Mini-Klasse die vorderen Plätze an. Er startet für das Team Nees Racing aus Alzenau (Unterfranken). Zudem tritt der Neunjährige in der deutschen Rotax Max Challenge, im ADAC Kart Masters, der Rotax Max Challenge Euro Trophy und der Rotax Max Weltmeisterschaft in Portugal an.