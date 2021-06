David Jahn (30), Autorennfahrer aus Speyer, startet in der Serie für Rennwagen ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkeinheit und Lenkgetriebe. Für den Auftakt am Wochenende in Oschersleben sieht ihn das KÜS Team Bernhard aber noch nicht im Porsche 911 GT3 R vor. Er sammelte bereits 2020 erste Erfahrungen.

Es folgen die Rennwochenenden Nürburgring (30. Juli bis 1. August), Assen (27. – 29. August), Lausitzring (10. – 12. September) und Hockenheimring (17. – 19. September).