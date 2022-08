Lisa Kiefer (Speyer) geht bei der deutschen Meisterschaft mit der ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye mit Start und Ziel in Sankt Wendel in die zweite Saisonhälfte. Am Freitag und Samstag sitzt sie als Beifahrerin von Raffael Sulzinger aus Passau-Tittlingen im Ford Fiesta Rally IV in der Klasse der Rallye-Cars bis 2000 Kubikzentimeter.

Pechsträhne beenden

Für das Team geht es um Punkte der DRM-II-Wertung mit zweiradangetriebenen Fahrzeugen. Die Verteidigung des Titels ist zwar noch möglich, aber schwer zu erreichen. Deshalb ist es noch wichtiger, sich die Konkurrenz vom Hals zu halten, die dicht dahinter liegt und bei einem Ausrutscher des bayrisch-pfälzischen Teams vorbei ziehen kann.

„Wir hoffen, dass nun unsere Pechsträhne zu Ende ist und wir voll auf Sieg fahren können“, sagt Kiefer und erinnert an die immer wieder in dieser Saison aufgetretenen kleinen bösen Überraschungen, die Platz eins kosteten.