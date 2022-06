Voller Zuversicht geht das Team Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer (Passau-Tittling/Speyer) bei der ADAC-Rallye Mittelrhein am Freitag und Samstag, 1./2. Juli, an den Start. „Wir sind guter Dinge“, verrät die 30-jährige Beifahrerin.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten machte das Duo am Stemweder Berg deutlich, dass es in der Spitze mitfahren kann. Sie sind die deutschen Meister in der Wertung, der Fahrzeuge mit Zweiradantrieb. Die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden, und denkbar ist am Wochenende ein Sprung auf Rang drei der Jahreswertung.