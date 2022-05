Bestens sind Raffael Sulzinger/Lisa Kiefer (Speyer) in die Wertungsprüfungen zur ADAC-Rallye um Sulingen gestartet. Es sollten weitere Punkte zur deutschen Meisterschaft herausspringen. Das Duo startete in einem neu in Slowenien gemieteten Ford Fiesta Rally 4. Nach vier Wertungsprüfungen lag das Team nach Tag eins auf Platz zwei seiner Gruppe.

Minuten verloren

Wegen des unbeständigen Wetters von Sonne bis Starkregen begann danach der Reifenpoker. „Bis zur elften von 13 Wertungsprüfungen lief es ganz gut für uns“, berichtete Kiefer. Dann gab es eine Unterbrechung. Sulzinger: „Als es weiterging, sind wir auf schmierigem Schotter ausgerutscht und haben uns festgefahren. Rund zehn Minuten hat es gedauert, bis wir wieder auf die Strecke kamen.

Auf den verbliebenen zwei Wertungsprüfungen zeigte das Team dann nochmals sein Können und holte sich Punkte. Doch der sichere Platz zwei war weg.