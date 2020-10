Niklas Cassarino (10), Nachwuchs-Motorsportler aus Mechtersheim, hat beim Kart Masters des Deutschen Automobilclubs in Ampfing die Plätze sieben und neun belegt. Dabei kostete ihn eine Zeitstrafe wegen eines technischen Fehlers im zweiten Rennen einen besseren Rang. Denn Cassarino kam zunächst als Fünfter ins Ziel.

Der Zehnjährige startete erstmals in seinem neuen Fahrzeug der CV Performance Group. Am Wochenende greift der Mechtersheimer in Wittgenborn (Hessen) nach dem Titel der Rotax Max Challenge in der Micro-Klasse.