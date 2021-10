Zwei Wochen nach seinem Titelgewinn in der Rotax Max Challenge hat Niklas Cassarino (11) aus Mechtersheim zum Abschluss der RMC Clubsport in Wittgenborn Platz drei belegt. Im Zeittraining landete Niklas auf dem vierten Platz, startete somit aus der zweiten Reihe der Micro-Klasse und nahm in beiden Läufen Rang drei ein.

„Leider konnte ich an diesem Wochenende nicht ganz dort mitmischen, wo wir vor zwei Wochen aufgehört haben“, sagte er: „In den Rennen musste ich etwas Motorleistung einbüßen und konnte nicht mehr voll attackieren. Trotzdem hatten wir heute einen guten Abschluss einer insgesamt aufregenden Saison in der RMC Clubsport.“