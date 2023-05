Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil es kaum Zuschauer gibt und er sein großes Hobby öffentlich klein hält, ist der Speyerer Manfred Nord als Fahrer des internationalen Automobil-Rennsports nicht sehr bekannt. Dabei gehört er zu den Szenestars, auch mit 72, und wenn es nach ihm geht, noch ein paar Jahre.

Der Betreiber einer Gebäudereinigungsfirma fährt seit Juli 1983 in der Formel Vau. Die in den USA entstandene Serie von Gleichmäßigkeitsprüfungen kommt seit 1964 auch in