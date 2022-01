Lisa Kiefer (31) aus Speyer ist als Beifahrerin im Rallyesport längst Stammgast bei bundesweiten Wettbewerben. Doch auch im Automobilslalom, selbst am Steuer, taucht sie immer wieder auf, zuletzt in der Domstadt.

Mit den sporadischen Einsätzen war in der Gesamtwertung des ADAC-Pfalz-Cups natürlich kein Staat zu machen. Und so landete Kiefer mit ihrem Peugeot 106 in der Gruppe der verbesserten Fahrzeuge eben auch nur auf dem 18. Platz.