Pech für Lisa Kiefer aus Speyer als Beifahrerin von Chris Gropengiesser aus Schauenberg bei der Rallye Kohle&Stahl mit Start und Ziel in Nohfelden: Das Team verzeichnete einen verheißungsvollen Auftakt und lag zunächst auf Rang zwei in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge über 3000 Kubikzentimeter Hubraum und auf Platz vier in der Gesamtwertung.

Beifahrerin frustriert

Doch dann spielte die Technik dem Duo einen Streich. Es gab einen Schaden am Differenzialgetriebe am Mitsubishi Lancer EVO IX, was das Ende bei dieser Rallye bedeutete. Der Frust bei der jungen Lehrerin einer Förderschule saß sehr tief. Denn es war erneut ein Ausfall wegen eines Defekts, was ihr in dieser Saison in verschiedenen Autos immer wieder passierte.

„Wir machen alles richtig, und dann versagt das Material“, sagte Kiefer.