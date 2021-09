Alexander Merkel/Lisa Kiefer (Kitzingen/Speyer) wollen am Wochenende in der deutschen Rallye-Meisterschaft und im ADAC-Rallye-Masters etwas weiter nach vorne rücken. Derzeit liegt das Team auf den Rängen 16 sowie zehn. Die Elite startet nun bei der Cimbern-Rallye mit Start und Ziel in Süderbrarup.

Mit 88 Kilometer auf Bestzeit ist sie verhältnismäßig kurz, so dass die Teams vom ersten Meter an voll attackieren. „Es muss nicht der Klassensieg sein. Aber wichtig sind viele Punkte, um in der Meisterschaft und dem Masters einen größeren Schritt nach vorne zu machen“, sagt Beifahrerin Kiefer.

Hauptsache Ziel

Nach dem Ausfall zum Saisonauftakt sei es jetzt ganz wichtig, in den verbleibenden drei Veranstaltungen viele Punkte zu holen: „Wir werden mit dem Opel Corsa Rally IV nicht ganz ans Limit gehen, um das Material nicht allzu stark zu strapazieren, so dass wir das Ziel erreichen.“