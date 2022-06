Mehrere Teams aus der Pfalz gehen am Samstag bei der Hunsrück-Junior-Rallye mit Start und Ziel in Veitsrodt an den Start, veranstaltet vom Sportfahrer-Team Hunsrück.

In der Klasse der Rallye-Cars bis 2000 Kubikzentimeter Hubraum treten Michael Weiss/Lisa Kiefer (Landau/Speyer) im Abarth 500 R 3 T an und kämpfen um Punkte zum Pokal des Deutschen Motorsportbunds, der Rheinland-Pfalz- sowie saarländischen Meisterschaft.