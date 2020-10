Niklas Cassarino (10), Karttalent aus Mechtersheim, hat die Rotax Max Challenge Germany im hessischen Wittgenborn am Wochenende auf Mittelfeldplätzen beendet.

Am Samstag führten zwei fünfte und ein siebter Rang zu Position sechs der Tageswertung. Am Sonntag fuhr Cassarino als Neunter und Siebter durchs Ziel, was ihm im Gesamtergebnis die achte Stelle der Micro-Klasse bescherte. Im Januar geht’s nun als Dritter aller Meisterschaftsläufe seit August zum Finale nach Portimao (Portugal).