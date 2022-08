Unter keinem glücklichen Stern stand für Alexander Salonek (Speyer) das vierte Rennen zum ADAC Rookies Cup Südwest auf dem Saarlandring. Im zweiten freien Training kam es zu einer Kollision.

Im Qualifying in seiner schnellen Runde etwas behindert, reichte es nur zu Platz zehn. Im ersten Lauf kämpfte sich Salonek auf Platz fünf vor, im zweiten auf Rang vier. Nach der Sommerpause geht’s am 10. September auf dem Ortenauring in Urloffen weiter.