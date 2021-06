Niklas Cassarino (10, Mechtersheim) hat zum Auftakt der Rotax MAX Challenge Clubsport im hessischen Oppenrod Platz zwei in der Micro-Klasse belegt. Das Zeittraining zuvor beendet Cassarino als Sechster.

„Das war ein super Auftakt in die nationale Rennsaison“, sagte Cassarino: „Ich konnte mich schnell an den Klassenwechsel gewöhnen und zwei super Rennen fahren. Meine gewonnene Rennerfahrung aus den zurückliegenden Veranstaltungen in Italien konnte ich gut umsetzen. So kann es nun weitergehen.“

Das ist im bayerischen Wackersdorf. Am 26. und 27. Juni startet dort mit der Rotax MAX Challenge Germany die offizielle deutsche Meisterschaft des österreichischen Motorenherstellers.