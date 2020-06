David Jahn (29) fährt auch in diesem Jahr das ADAC GT Masters und kehrt hierfür von einer Corvette in den Porsche 911 GT3R des KÜS Team75 Bernhard zurück. Der gebürtige Speyerer fuhr bereits 2016 für die Mannschaft aus Landstuhl. Am Ende standen damals vier Siege und Platz zwei in der Fahrerwertung zu Buche. Jahn teilt sich das Cockpit mit Jannes Fittje (20, Langenhain). Los geht’s am ersten August-Wochenende auf dem Lausitzring. „Ich freue mich natürlich auf die Saison und freue mich vor allem, wieder beim KÜS Team75 Bernhard zu sein“, sagte Jahn: „Das ist schön. Wir waren ja sehr erfolgreich zusammen. Ich freue mich auch sehr auf den neuen Porsche 911 GT3 R. Den bin ich erst einmal gefahren und kann ihn jetzt ausgiebig testen. Auf meinen neuen Teamkollegen freue ich mich ebenfalls. Ich kenne ihn zwar noch nicht persönlich. Aber ich bin sicher, dass wir gut zusammenarbeiten werden.“