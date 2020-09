David Jahn (29), Autorennfahrer aus Speyer, startet am Wochenende zu den Läufen sieben und acht beim ADAC GT Masters auf dem Sachsenring. Im Porsche 911 GT3 R des KÜS Team75 Bernhard aus Landstuhl gilt es in der Liga der Supersportwagen, zur Saisonhalbzeit mit Jannes Fittje (21, Langenhain) wie bisher immer, Meisterschaftszähler einzufahren. Die beiden einstündigen Rennen beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 13 Uhr (live auf Sport1).