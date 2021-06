David Jahn, Autorennfahrer aus Speyer, bestreitet zumindest noch die nächsten Rennen des ADAC GT Masters am Wochenende auf dem Red Bull Ring in Österreich. Das hat Jahn am Montag der RHEINPFALZ mitgeteilt.

„Danach müssen wir sehen, ob wir ein Budget zusammenkriegen“, erklärte Jahn, der vor der ersten Veranstaltung kurzfristig zum Porsche-Team Joos stieß. Nun bestehe die Aussicht, die ganze Saison zu bestreiten. Daher habe ihn auch das KÜS Team Bernhard, für das Jahn 2020 startete, für das Wochenende freigegeben.

Top Five

Ursprünglich war der Speyerer als Ersatzfahrer eingeplant. „Auf dem Red Bull Ring macht es mega Spaß“, meinte Jahn. Die tolle Strecke mit ihren wenigen Kurven sehe einfach aus, und auf den Geraden hätten BMW sowie Corvette sicher Vorteile.

Einen Platz unter den ersten Fünf hält er dennoch für möglich. Außerdem gebe es die schönsten Pokale: „Aus Kristall mit einem Holzsockel, zwei habe ich schon. Ich hätte gerne noch einen dritten.“