David Jahn (29) aus Speyer setzt am Wochenende im Porsche 911 GT3 R des KÜS Teams 75 Bernhard beim Heimspiel auf dem Hockenheimring das ADAC GT Masters fort. Mit Jannes Fittje (21, Langenhain) strebt er zumindest die Punkteränge an. Die beiden einstündigen Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils 13.05 Uhr) laufen live im Fernsehen und Stream bei Sport1.