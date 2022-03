Niclas Cassarino (11) hat in Wackersdorf einen Einstand nach Maß in die neue Kartsaison hingelegt. Der Nachwuchspilot und Micro-Champion aus Mechtersheim startete beim Auftakt der Rotax MAX Challenge Clubsport erstmalig in der leistungsstärkeren Mini-Kategorie und feierte prompt einen Doppelsieg.