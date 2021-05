Die vielen deutschen Formel-1-Fans haben in diesem Jahr Pech: Hierzulande werden 2021 keine Rennen gefahren. Ebenfalls Pech hätte damit vor etwa 50 Jahren das damals bei solchen Ereignissen eingesetzte Speyerer Formel-2-Team gehabt.

Der in der Industriestraße ansässige Rennstall gehörte zum Imperium von Willy Maurer, dessen gleichnamiger Vater kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Rei-Werke gründete (Spülmittel, Sanso, Spüli) und dessen Familie später den Berliner Spirituosenhersteller Mampe übernahm.

Seinen Sohn befiel das Autorennfieber. Er brachte Ende der 70er bis Anfang der 80er des vorigen Jahrhunderts den bisher einzigen Rennstall des Automobilsports nach Speyer. Die (alte) Formel 2 gab es von 1947 bis 1984.

Große Namen

Diese Einstiegsklasse in die Formel 1 wich der Formel 3000, die der Fia-Formel 2 Platz machte. Deren Titelrennen firmierten bis 2016 unter der Bezeichnung GP2-Serie.

Champions der seit 1967 ausgetragenen ehemaligen Formel-2-Europameisterschaft waren unter anderem Jim Clark, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Mike Hailwood, Jacques Laffite, René Arnoux, Marc Surer, Stefan Bellof, Armin Hahne.

Ein weißer Elefant auf rotem Untergrund war das Markenzeichen des Maurer-Teams, dessen Zwei-Liter-Saugmotoren mit rund 320 Pferdestärken von BMW kamen, das damals fast die gesamte Formel 2 belieferte. Nach Speyer geriet der Rennstall, weil sein Namensgeber einen Ort nahe einer Rennstrecke suchte.

Späterer Weltmeister

Speyer/Hockenheim erwies sich als ideal. Testfahrten unternahmen die Maurer-BMW hin und wieder auf dem Speyerer Flugplatz. Am Steuer saßen außer Bellof der Bolivianer Robert Guerrero, Beppe Gabbiani aus Italien, der Österreicher Peter Schindler, zeitweise auch der Finne Keijo „Keke“ Rosberg, später Formel-1-Weltmeister.

In der Industriestraße gastierte auch Gianna Nannini, damals als Rock-„Röhre“ in halb Europa bekannt. Sie kam wohl aus Neugier vor oder nach einem Rennen in Hockenheim nach Speyer, weil ihr Bruder Alessandro Formel 2 fuhr, allerdings für einen Konkurrenten des Maurer-Teams.

Ein zehn- bis zwölfköpfiges Team, darunter Engländer und Iren, machten die je Saison zwei Rennwagen in einem Hinterhof im oberen Teil der Industriestraße einsatzbereit für zehn bis zwölf Rennen um die Europameisterschaft. Die Anleitungen gab der spätere Ferrari- sowie Toyota-Konstrukteur und Designer, Gustav Brunner.

Gute Namen

Mit ihm arbeiteten Leute mit ebenfalls guten Namen in der Rennfahrerszene wie Karl Manzl und Armin Stengele. Als freie Mitarbeiter gehörten die Speyerer Friedbert Vögeli und sein Sohn Bernd dazu.

Vater Vögeli, Inhaber eines auf Auto-Elektrik spezialisierten Betriebs, beriet die „Maurer“ gelegentlich bei Motorenproblemen und schlug Verbesserungen an den sogenannten Seitenschürzen vor. Sohn Bernd arbeitete als Elektrik-Spezialist und Mitglied des Renn-Begleittrosses.

Ein kompletter Maurer-Renner soll bis zu 173.000 Mark teuer gewesen sein. Davon schlugen 50.000 Mark für den Motor zu Buch. Das Saisonbudget für einen Wegen und einen Fahrer betrug etwa 750.000 Mark.