Danny Märtz, Motorradrennfahrer aus Dudenhofen, kehrt am Wochenende ins Renngeschehen zurück und bestreitet auf der neuen BMW das Acht-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Zerschlagen hat sich während der Corona-Krise derweil seine große Hoffnung für 2020, der Start beim neuen Pro Superstock Cup.

Nun befürchtet Märtz gar, dass der Wettbewerb in der Eifel sein einziger in diesem Jahr bleibt. Am Samstag stehen Training und Qualifying auf dem Programm, am Sonntag die Entscheidung.