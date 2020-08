Niklas Cassarino (10), Karttalent aus Mechtersheim, war beim zweiten Lauf der Rotax Max Challenge Clubsport in Mülsen bei Zwickau etwas vom Pech verfolgt. Zunächst gewann er am Sonntag noch das Qualifying in der Micro-Klasse und ließ Platz zwei im ersten Lauf folgen.

Dann verhinderte ein technischer Defekt den Start im zweiten. Dennoch sprang in der Tageswertung Rang vier heraus. Die Gesamtwertung führt Cassarino weiter an. Wären da nicht Job und Schulbeginn, die Cassarinos hätten gleich im Sächsischen bleiben können. Denn am Samstag/Sonntag geht’s an gleicher Stelle mit vier Rennen zu deutschen Meisterschaft weiter.