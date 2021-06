Rang zwei hat Kartfahrer Niklas Cassarino (10) aus Mechtersheim zum Auftakt der Rotax MAX Challenge Germany in Wackersdorf belegt. In der Micro-Klasse beendete Cassarino das Zeittraining zunächst als Dritter. Nach den Vorläufen lag er schon auf Platz zwei.

„Nach den guten Rennen vor zwei Wochen in Oppenrod konnten wir unsere Erfolgsserie in der ranghöheren RMC Germany fortsetzen“, sagte der Zehnjährige. Am Wochenende geht es in Oschersleben mit dem ADAC Kart Masters weiter.