Niklas Cassarino (10, Mechtersheim) hat trotz einer tollen Aufholjagd das Finale bei der Super Master Series in Sarno (Italien) verpasst. 81 Minis starteten in Cassarinos Klasse. Das Zeittraining beendete er als 50. „Die neue Strecke verlangt mir einiges ab. Das Layout hat viele Eigenheiten“, sagte er.

In seinen fünf Vorläufen holte der Mechtersheimer zwar auf. Doch Strafen waren ihn zurück. Im Pre-Finale lag Cassarino schon auf Endlaufplatz 17. verfehlte das Ziel aber am Ende um drei Ränge. Am Wochenende fährt er in Lonato (Italien) bei der Trofeo Primavera zur Vorbereitung auf den Auftakt der WSK Euro Series vom 8. bis 11. April an selbiger Stelle.