Römerberg. Niklas Cassarino (12), Karttalent aus Mechtersheim, ist in die Saison gestartet. Beim Wintercup der Rotax Max Challenge in Kerpen verpasste er in der Mini-Klasse nur knapp das Podium. Weiter geht’s am Samstag/Sonntag, 25./26. März, bei der RMC Germany in Wackersdorf.