Niklas Cassarino (19) aus Mechtersheim ist bei den Läufen um die deutsche Kart-Meisterschaft in Mülsen (Sachsen) in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In der Micro-Klasse gewann Cassarino mit einem ersten, zweiten und einem dritten Platz am Samstag die Tageswertung.

Auch am Sonntag entschied er zunächst das Zeittraining zu seinen Gunsten und ließ mit zwei Siegen die optimale Punktausbeute folgen. Das brachte dem Mechtersheimer über das ganze Wochenende gesehen die Schnapszahl von 111 Zählern ein.