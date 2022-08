Nachwuchskartfahrer Niklas Cassarino (12) kam seinem selbstgesteckten Ziel am vergangenen Wochenende einen großen Schritt näher. Beim fünften Lauf der Rotax MAX Challenge Clubsport präsentierte sich der Mechtersheimer auf dem Vogelsbergring von Wittgenborn in absoluter Topform und mischte im Mini-Klassement an der Spitze mit.

Von der Pole-Position aus holte der Youngster einen Laufsieg, ergatterte am Abend Platz zwei auf dem Podest und zeigte sich damit in der Gesamtwertung auf vielversprechenden Erfolgskurs. Dabei fiel Cassarino erst kurz vor der Zielflagge auf Rang zwei zurück.

„Der Renntag heute verlief nahezu perfekt. Leider konnte ich im zweiten Lauf zum Ende hin nicht mehr ganz mit meiner vorherigen Pace mitgehen“, sagte er. Mit zwei Punkten geht’s nun zum Finale nach Belleben. An diesem Wochenende steht in Wittgenborn die Rotax MAX Challenge Germany an.