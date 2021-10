Niklas Cassarino (11, Mechtersheim) hat es geschafft. Der Kartfahrer ist Meister der Rotax Max Challenge Germany. Er holte auf dem Vogelsbergring in Wittgenborn mit zwei Siegen noch 19 Punkte auf den zuvor Führenden auf. Schon im Zeittraining und den beiden Vorläufen führte der Schützling aus dem DJS-Racing-Team das Feld an.

Wahnsinnige Freude

Nach seinem Erfolg im anschließenden ersten Wertungslauf der Micro-Klasse setzte Regen ein. Doch Cassarino baute seinen Vorsprung Meter um Meter aus. „Wow, was für ein toller Moment. Über das ganze Wochenende hinweg habe ich alles gegeben. Dass es nun am Ende für den Titel gereicht hat, freut mich wahnsinnig“, sagte er.

Zum absoluten Saisonhöhepunkt geht’s nun zu den RMC Grand Finals von Samstag, 11., bis Samstag, 18. Dezember, nach Bahrain in den Kampf gegen die weltbesten Fahrer. Am übernächsten Wochenende steht in Wittgenborn noch das Finale im RMC Clubsport auf dem Programm.