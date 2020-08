Talent Niklas Cassarino (9, Mechtersheim) fährt weiter in der deutschen Spitze mit. Nach dem Auftakt-Wochenende im Kart-Masters des Deutschen Automobilclubs (ADAC) in Kerpen belegt er in der Gesamtwertung der Minis den geteilten fünften Platz.

Europameisterschaft beginnt

Cassarino startete mit dem Sieg im Qualifying in Tag eins und ließ in den beiden Läufen die Plätze drei sowie sechs folgen. Am Sonntag ging’s nach den Vortagesergebnissen von Position drei los. Der Römerberger kam nicht so recht durchs dichte Feld. Nach einem Ausrutscher schlug Rang acht zu Buche.

Im zweiten Heat landete er nach einem Unfall auf der Wiese, arbeitete sich dennoch wieder auf acht vor. Am Mittwoch reist die Familie nach Genk (Belgien), wo am Wochenende die Europameisterschaft beginnt.