Die Erfolgsreise geht für Niklas Cassarino in die nächste Runde: Der Nachwuchsrennfahrer aus Mechtersheim hatte am vergangenen Wochenende im baden-württembergischen Urloffen erneut allen Grund zum Jubeln und ergatterte einen weiteren Goldpokal.

In der Mini-Kategorie der Rotax MAX Challenge Cup Series ließ der Youngster seiner Konkurrenz keine Chance und siegte gleich doppelt. „Das war ein perfekter Renntag. In den beiden Wertungsläufen lief alles nach Plan und wir konnten jeweils mit der Rennbestzeit als Sieger in das Ziel fahren. Mit gutem Gefühl können wir nun in Richtung der kommenden Herausforderungen in der RMC Germany blicken“, sagte er.

Diese warten auf Niklas Cassarino nach einer kurzen Sommerpause Ende Juli. Dann startet die offizielle deutsche Meisterschaft des österreichischen Motorenherstellers im sächsischen Mülsen in die zweite Saisonhälfte. Als Meisterschaftszweiter hat Niklas noch alle Chancen.