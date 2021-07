Der Clubsport-Automobil-Slalom des MC Haßloch auf dem Interpneu-Betriebsgelände im Gewerbegebiet Speyer-Süd findet trotz Corona-Pandemie am Wochenende statt. Der Ausrichter erwartet 100 Starter aus dem gesamten südwestdeutschen Raum und somit spannende Läufe in den einzelnen Klassen.

Seriennahe Fahrzeuge wie auch verbesserte Boliden der verschiedenen Hersteller nehmen teil. Die erfahrenen Slalomleiter Friedel Joho und Günter Endres bieten auf dem schnellen Kurs einen anspruchsvollen Parcours. Zu gewinnen gibt’s Pokale. Am Samstag (12, 15.30 Uhr) beginnen zwei Läufe zum pfälzischen Slalom-Youngster-Cup.

Auch die Mazda-MX-5-Piloten treten zweimal an (13.30, 14.30 Uhr). Ihren dritten Lauf fangen die Youngster am Sonntag (9 Uhr) an, gefolgt von den Mazdas (10.30, 11.15 Uhr). Der Clubsport-Automobil-Slalom mit seinen sechs Wertungsklassen geht um 12 Uhr los. Ab 14.30 Uhr schließen sich Gleichmäßigkeitsläufe an.