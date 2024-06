Eine 17-jährige Motorrollerfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 17.20 Uhr, in der Armbruststraße verletzt worden. Sie sei in Richtung des St.-Guido-Stift-Platz gefahren und in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Die Fahrerin habe sich leicht verletzt und sei vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Sachschaden: 100 Euro.