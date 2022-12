Fahren unter Drogeneinfluss wirft die Polizei einem 42-Jährigen vor, der am Sonntag, 11.25 Uhr, im Fliederweg in Speyer-Nord kontrolliert wurde. Er habe Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel gezeigt, keine Fahrerlaubnis für den Motorroller besessen und den Beamten an seiner Wohnadresse auf Nachfrage auch noch circa zwei Gramm Marihuana ausgehändigt. Auf ihn kämen nun zudem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.