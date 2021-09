Am übernächsten Wochenende kommt es zum Showdown um die deutsche Langstreckenmeisterschaft in Oschersleben, und Danny Märtz liegt nach seinem Sieg auf dem Nürburgring mit seinem Team punktgleich mit Ducati Luxemburg in Führung. „Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wir sind zuversichtlich“, sagte er.

Bei Regen

Es herrschten wechselnde Witterungsbedingungen mit Niederschlag. Das abgebrochene Qualifying beendete der Dudenhöfer als Fünfter. Zu Rennbeginn übernahm Märtz gleich die Führung und fuhr nach einer Stunde einen respektablen Vorsprung heraus.

Da der dritte Pilot ausfiel, bestritt er mit Philip Becker das Rennen bei einsetzendem Nieselregen allein. Zunehmender Regen zog eine Safetycar-Phase nach sich, was den Vorsprung einer halben Runde auffraß. „Wir haben die schnellste Rennrunde abgeliefert und waren beide super drauf“, kommentierte Märtz den Triumph mit einer Runde Vorsprung.