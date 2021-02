Der frühere Motorradstar Ernst Gschwender (Neufahrn) feiert heute seinen 65. Geburtstag – ein Mann mit Speyerer Vergangenheit, fuhr er doch mehrmals in der Domstadt und siegte 1993 beim Flugplatzrennen auf einer Kawasaki zum Auftakt der Pro-Superbike-Serie, Gschwender gewann drei deutsche Meistertitel.

Der „Bauer mit Power“, so sein Spitzname aufgrund der Landwirtschaft seiner Eltern, lag 1983 auf Suzuki in der Klasse bis 500 Kubikzentimeter vorne, 1987 und 1988 bei den Superbikes. In diesem Jahr startete Gschwender auch in der Weltmeisterschaft. Später nahm er weltweit an Sport- und Tourenwagenrennen teil, im Porsche sowie der Corvette.