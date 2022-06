Eine 35-jährige Motorradfahrerin ist am Freitag, 13.30 Uhr, bei einem Unfall in der Iggelheimer Straße verletzt worden. Sie ist laut Polizei stadtauswärts gefahren und von einem 46-jährigen, aus Richtung Böhl-Iggelheim kommenden Autofahrer übersehen worden, der nach links auf die B9 auffahren wollte. Die Motorradfahrerin habe nicht mehr ausweichen können, sei an der Schulter verletzt worden und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Sachschaden: 7000 Euro.