[Aktualisiert: Dienstag, 6 Uhr] In Speyer-Süd ist am Montagabend in der Industriestraße ein Motorradfahrer nach einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 19-Jährige um 18.30 Uhr stadtauswärts beim Überholen auf den vor ihm fahrenden Auflieger eines Sattelzugs eines 60-Jährigen geprallt. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Teile der Industriestraße waren über Stunden gesperrt.